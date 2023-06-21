Кузьмичев: «Если Рыбус не смог выиграть конкуренцию, значит «Спартак» принял правильное решение»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал новость об уходе защитника Мацея Рыбуса.

— Для Рыбуса предложение от «Спартака» было интересным, — цитирует «РБ Спорт» Кузьмичева. — Он думал, что сможет себя проявить, так как позиция на тот момент не была заполнена, но не получилось. Мацей попробовал, но годы берут свое.

— Не думаете, что «Спартак» поторопился разрывать контракт с Рыбусем, ведь у них сейчас нет основного левого защитника?

— Нет, я так не считаю. Если проанализировать прошедший сезон, на этой позиции у «Спартака» играли правоногие игроки. Если Рыбус не смог у них выиграть конкуренцию, значит «Спартак» принял правильное решение.

В сезоне-2022/23 Рыбус провел 12 матчей за московский клуб, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Защитник выступал за «Спартак» с июля 2022-го. Ранее 33-летний польский футболист играл за «Локомотив», «Лион», «Ахмат» и «Легию».