Кузьмичев считает, что Абаскаль уделяет мало внимания игре в обороне

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал трансфер защитника Срджана Бабича.

«Дело не в том, поможет Бабич защите или нет. Абаскаль мало внимания уделяет игре в обороне. Я бы на это внимание обратил. Именно тактически недорабатывают футболисты. Если Абаскаль понимает, что Литвинов будет играть в центре поля, тогда Бабич подойдет для ротации, конкуренции», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

После пяти туров «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. Лидирует — «Краснодар» (13 очков).