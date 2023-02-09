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Кузнецов считает, что Дзюба может не успеть набрать форму для помощи «Локомотиву»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о подписании московским «Локомотивом» нападающего Артема Дзюбы.

«Когда вообще последний раз Дзюба играл в футбол? О чем можно говорить, если человек продолжительное время не играет. Чтобы набрать форму и начать показывать уровень футбола, который от него ждут, нужно время. Может так получиться, что он даже форму не успеет набрать, чтобы помочь «Локомотиву»! Надо еще вписаться в игру команды. Это сомнительное подписание. Кто вообще выиграет от этого? Только агент. Какую задачу сейчас ставит «Локомотив» — выжить. Но Дзюбу разве для выживания взяли? Как бы я отнёсся, если бы Дзюбу подписал ЦСКА? У ЦСКА другой вектор развития. Зачем подписывать Дзюбу на четыре месяца и платить такие деньги? Это невыгодно. Лучше своего молодого ставить», — приводит слова Кузнецова Legalbet.

В среду, 8 февраля, стало известно о том, что Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом».

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://legalbet.ru/news/kuznetcov-mozhet-tak-poluchitsya-chto-dzyuba-dazhe/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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