Кузнецов заявил, что у него волосы дыбом встают от решений судей в матчах РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о работе судей в российском футболе.

«Я не понимаю, почему судьи, сидящие в комнате ВАР, которые могут все в деталях разглядеть, принимают неверные решения. Это самая главная проблема. Зачем звать арбитра, который работает в поле, принимать какие-то новые решения? Если главный судья не увидел момент, то, что там выискивать? По пять-семь минут они смотрят какие-от незначительные эпизоды. Бред какой-то. Там все сразу ясно, есть пенальти или нет. Раньше судьям было тяжело — они должны были принимать решения за долю секунды. И должны были находиться ближе к моменту. Они порой ошибались, но предвзятости не было. А сейчас, когда решения принимаются, у меня волосы дыбом встают. Не хочу кого-то обвинять, но это смешно», — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.

Экс-футболист считает, что нужно менять регламент матчей и разрешить больше борьбы.