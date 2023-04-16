Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:14

Кузнецов заявил, что у него волосы дыбом встают от решений судей в матчах РПЛ

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о работе судей в российском футболе.

«Я не понимаю, почему судьи, сидящие в комнате ВАР, которые могут все в деталях разглядеть, принимают неверные решения. Это самая главная проблема. Зачем звать арбитра, который работает в поле, принимать какие-то новые решения? Если главный судья не увидел момент, то, что там выискивать? По пять-семь минут они смотрят какие-от незначительные эпизоды. Бред какой-то. Там все сразу ясно, есть пенальти или нет. Раньше судьям было тяжело — они должны были принимать решения за долю секунды. И должны были находиться ближе к моменту. Они порой ошибались, но предвзятости не было. А сейчас, когда решения принимаются, у меня волосы дыбом встают. Не хочу кого-то обвинять, но это смешно», — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.

Экс-футболист считает, что нужно менять регламент матчей и разрешить больше борьбы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-u-menya-volosy-dy-bom-ot-reshenij-sudej/
Футбол
РПЛ
Дмитрий Кузнецов
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Оренбургом»

Эштреков связывает победу «Локомотива» с тем, что команда сумела приспособиться к искусственному газону в Оренбурге