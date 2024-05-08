Квеквескири: «Не считаю, что «Зенит» — позор российского футбола»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос, считает ли он «Зенит» позором российского футбола.

«Я так не считаю. Это право любого клуба — выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы. Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А еще есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может», — приводит слова Квеквескири «Чемпионат».

«Факел» в матче 27-го тура РПЛ сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). После этого матча петербуржцы с 51 очком занимают первое место в турнирной таблице, воронежцы с 28 очками — на 14-й строчке.