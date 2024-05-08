Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:58

Квеквескири: «Не считаю, что «Зенит» — позор российского футбола»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири ответил на вопрос, считает ли он «Зенит» позором российского футбола.

«Я так не считаю. Это право любого клуба — выбирать философию и путь развития. Мне вообще без разницы. Они считают правильным иметь такое количество легионеров и несколько россиян. А еще есть Марио Фернандес, который двух слов по-русски связать не может», — приводит слова Квеквескири «Чемпионат».

«Факел» в матче 27-го тура РПЛ сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). После этого матча петербуржцы с 51 очком занимают первое место в турнирной таблице, воронежцы с 28 очками — на 14-й строчке.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5542612-kvekveskiri-ya-ne-schitayu-chto-zenit-pozor-nashego-futbola.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Ираклий Квеквескири
3
0
Читайте также
Самая сексуальная бегунья Алиса Шмидт выступит на Олимпиаде-2024
Стала известна часть команд, которая сыграет в Лиге чемпионов в сезоне 2024/2025
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Ишковым интересуется «Краснодар», Даку может сменить Дзюбу в «Локо». Кем из аутсайдеров РПЛ могут усилиться наши топ-клубы
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Зенит» пригласил фанатов «Факела» на экскурсию в Санкт-Петербург

Шалимов похвалил Тюкавина за игру в матче «Динамо» — «Сочи»