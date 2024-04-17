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Сегодня, 16:48

Латышонок оценил шансы «Балтики» на сохранение прописки в РПЛ

Виктория Кравченко
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Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок рассказал о борьбе команды за выживание в РПЛ.

«Нам не надо смотреть на конкурентов. Необходимо выигрывать свои матчи. С «Ахматом» в последней встрече удалось много забить, но так сложилась игра», — цитирует Латышонка «Евро.Футбол.Ру».

Вчера, 16 апреля, ЦСКА дома победил «Балтику» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Московский клуб вышел в финал Пути РПЛ и встретится с победителем противостояния «Спартак» — «Зенит».

«Балтика» сыграет во втором этапе Пути регионов. Первые матчи пройдут с 30 апреля по 2 мая.

После 23 туров РПЛ команда занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005616993_latyishonok_ocenil_shansyi_baltiki_na_sohranenie_propiski_v_rpl
ФК Балтика
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