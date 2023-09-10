Лайзанс: «Думаю, Цымбаларь мог бы сделать намного больше, имея такой талант»

Бывший полузащитник ЦСКА Юрис Лайзанс поделился воспоминаниями об Илье Цымбаларе.

— Каким вам запомнился легендарный спартаковский полузащитник Илья Цымбаларь?

— Я матча три против него сыграл. Он тогда уже выступал за «Анжи». Тем не менее, в одном матче даже гол забил в ворота ЦСКА. Что говорить, это был классный футболист, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лайзанса.

— Лично с ним не были знакомы?

— Нет. У нас была разница в возрасте. А так, еще до переезда в Россию я следил за тем «Спартаком». Его матчи транслировались, и результаты команда показывала классные, а Илья там был одним из лучших футболистов.

— Лично для вас Цымбаларь был легендой?

— Думаю, что он мог бы сделать намного больше, имея такой талант.

9 сентября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» прошел матч памяти Цымбаларя. В этой встрече легенды «Спартака» обыграли сборную мира со счетом 2:1.

Цымбаларь вместе со «Спартаком» шесть раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. Он скончался 28 декабря 2013 года.