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Сегодня, 09:10

Ранджелович вспомнил, как ходил в баню с президентом «Урала» Ивановым: «Потерял много энергии»

Ранджелович рассказал, как ходил в баню с Ивановым
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Лазар Ранджелович в интервью «СЭ» рассказал, как ходил в баню с президентом «Урала» Григорием Ивановым.

— Президент «Урала» — очень крутой! Однажды после победы он позвал меня в русскую баню — я очень удивился, но с удовольствием пошел. Оказалось, Григорий Викторович часто так делал, чтобы подружиться с футболистами, узнать их получше за пределами поля. Человек обожает футбол и «Урал», ездит на каждый гостевой матч и постоянно заботится о команде. Желаю ему только самого лучшего!

— Как тебе русская баня?

— Ох, следующие два-три дня думал, что я умер! Баня забирает очень много энергии. Поэтому во время сезона туда не хожу — нужно много времени на восстановление. Но, вообще, это классный способ расслабиться.

В сезоне-2022/23 Ранджелович выступал за «Урал» на правах аренды. Всего за клуб 26-летний серб провел 28 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

«После бани с президентом «Урала» три дня думал, что я умер!» Ранджелович — о России, Сербии и Джоковиче

Футбол
РПЛ
ФК Урал
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