Сегодня, 18:34
Игорь Лебеденко сравнял счет в матче против «Краснодара» и стал самым возрастным бомбардиром в истории чемпионатов России.
Нападающий «Торпедо» отличился в возрасте 39 лет и 282 дней и отобрал рекорд у Сергея Наталушко, который последний свой гол в высшей лиге забил в 39 лет и 246 дней.
Помимо Лебеденко и Наталушко после 39-летия точными ударами отмечались Юрий Гаврилов и Сергей Андреев.
Самые возрастные авторы голов в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Дата рождения
|
Команда
|
Матч
|
Возраст
|
05.03.2023
|
Игорь Лебеденко
|
27.05.1983
|
Торпедо
|
Краснодар (г) — 2:2
|
39 лет 282 дня
|
17.05.2000
|
Сергей Наталушко
|
13.09.1960
|
Сатурн
|
Локомотив (д) — 1:1
|
39 лет 246 дней
|
03.10.1992
|
Юрий Гаврилов
|
03.05.1953
|
Асмарал
|
Локомотив (г) — 4:1
|
39 лет 153 дня
|
30.09.1995
|
Сергей Андреев
|
16.05.1956
|
Ростсельмаш
|
ЦСКА (д) — 1:3
|
39 лет 137 дней
|
11.03.2018
|
Сергей Игнашевич
|
14.07.1979
|
ЦСКА
|
Ахмат (г) — 3:0
|
38 лет 240 дней
|
23.07.1994
|
Николай Колесов
|
16.02.1956
|
КАМАЗ
|
Спартак (д) — 1:3
|
38 лет 158 дней
|
11.09.2011
|
Роберто Карлос
|
10.04.1973
|
Анжи
|
Волга (д) — 2:1
|
38 лет 154 дня
|
22.11.2008
|
Андрей Тихонов
|
16.10.1970
|
Кр.Советов
|
Терек (д) — 4:3
|
38 лет 37 дней