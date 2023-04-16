Леонченко назвал заслуженной победу «Локомотива» над «Оренбургом»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал победу железнодорожников в матче 23-го тура с «Оренбургом» (4:1).

«Заслуженная победа «Локомотива» — были настрой, самоотдача, качество игры, все по делу. «Оренбург» — хорошая, атакующая команда, она создавала моменты, против нее было непросто играть, большими силами атакуют ребята, но «Локомотив» был к этому готов. Лучший игрок матча? Я всегда выделяю всю команду», — приводит ТАСС слова Леонченко.

После этого матча «Локомотив» поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. «Оренбург» идет восьмым, имея в активе 33 очка.