Леонченко прокомментировал слухи о возможном переходе Пиняева в «Зенит»

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 2-го тура FONBET Кубка России с «Рубином» прокомментировал слухи о возможном переходе Сергея Пиняева в «Зенит».

«Как идет процесс восстановления Магкеева? По плану. Зенит» готов купить Пиняева? Ну, зачем? Это все вбросы. Пиняев — игрок «Локомотива», — приводит слова Леонченко «РБ Спорт».

18-летний полузащитник перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он провел за красно-зеленых 16 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

По итогам сезона РПЛ-2022/23 Пиняев был признан лучшим молодым футболистом по версии тренеров и капитанов команд лиги.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в трансфере Пиняева.