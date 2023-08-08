Леонченко прокомментировал слухи о возможном переходе Пиняева в «Зенит»

8 августа, 23:24
Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 2-го тура FONBET Кубка России с «Рубином» прокомментировал слухи о возможном переходе Сергея Пиняева в «Зенит».
«Как идет процесс восстановления Магкеева? По плану. Зенит» готов купить Пиняева? Ну, зачем? Это все вбросы. Пиняев — игрок «Локомотива», — приводит слова Леонченко «РБ Спорт».
18-летний полузащитник перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он провел за красно-зеленых 16 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.
По итогам сезона РПЛ-2022/23 Пиняев был признан лучшим молодым футболистом по версии тренеров и капитанов команд лиги.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в трансфере Пиняева.