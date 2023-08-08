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8 августа, 23:24

Леонченко прокомментировал слухи о возможном переходе Пиняева в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 2-го тура FONBET Кубка России с «Рубином» прокомментировал слухи о возможном переходе Сергея Пиняева в «Зенит».

«Как идет процесс восстановления Магкеева? По плану. Зенит» готов купить Пиняева? Ну, зачем? Это все вбросы. Пиняев — игрок «Локомотива», — приводит слова Леонченко «РБ Спорт».

18-летний полузащитник перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он провел за красно-зеленых 16 матчей, отличившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

По итогам сезона РПЛ-2022/23 Пиняев был признан лучшим молодым футболистом по версии тренеров и капитанов команд лиги.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в трансфере Пиняева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-leonchenko-o-perehode-pinyaeva-v-zenit-e-to-vse-vbrosy/
Владимир Леонченко
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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