Слуцкий: «Не знаю Баринова, но Дзюба рассказывал, что он туповат»

Российский тренер Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артем Дзюба обсудили полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

В эпизоде программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Слуцкий сказал: «Бара туповат, Артем рассказывал. Это Артем рассказывал мне! Я Бару не знаю».

На эти слова Дзюба ответил: «Дима, не слушай бегемота!»

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. За команду он сыграл 184 матча, забил 6 мячей и отдал 13 голевых передач.

В мае «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

В первом туре РПЛ-2023/24 «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2). Во втором туре команда на выезде встретится с «Факелом».