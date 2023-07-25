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Сегодня, 09:18

Слуцкий: «Не знаю Баринова, но Дзюба рассказывал, что он туповат»

Ана Горшкова
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский тренер Леонид Слуцкий и нападающий «Локомотива» Артем Дзюба обсудили полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

В эпизоде программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Слуцкий сказал: «Бара туповат, Артем рассказывал. Это Артем рассказывал мне! Я Бару не знаю».

На эти слова Дзюба ответил: «Дима, не слушай бегемота!»

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. За команду он сыграл 184 матча, забил 6 мячей и отдал 13 голевых передач.

В мае «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.

В первом туре РПЛ-2023/24 «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2). Во втором туре команда на выезде встретится с «Факелом».

&laquo;Локомотив&raquo;. «Локомотиву» поставлена задача бороться за медали в новом сезоне

Артем Дзюба
Дмитрий Баринов
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Леонид Слуцкий
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