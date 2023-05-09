Туфрин: «Семак ставит в состав защитника, который «косячит» — значит, он думает о будущем»

Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин высказался о чемпионстве своей бывшей команды.

«С одной стороны, «Зенит» выиграл пятый титул подряд. С другой, нельзя сказать, что чемпионские сезоны похожи друг на друга. Каждый — что-то новое, появляются новые схемы, новые игроки. Посмотрите, в оборону Семак ставит молодого игрока из Бразилии. Он еще не готов к игре на таком уровне, «косячит», делает ошибки, но все равно ему дают шанс. Это значит, тренер строит команду на будущее. В матче со «Спартаком» он выпустил Сергеева под занавес матча и, как всегда, угадал с заменой. И так в каждой игре — новые ходы, поиск состава, сочетаний, рецепта победы. У меня не создается впечатления, что мы видим в исполнении «Зенита» одно и то же. Такие решения Семака подкупают. Не забывайте, что совсем недавно из команды ушли Азмун, Дзюба, Ловрен. Появились новые лидеры на поле», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

«Зенит» за четыре тура до конца сезона гарантировал себе победу в чемпионате России, обыграв в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» (3:2).