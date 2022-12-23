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Сегодня, 05:26

Лепехин: «Уход Клаудиньо для такой команды, как «Зенит», не должен создавать каких-то проблем»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о возможном уходе полузащитника Клаудиньо из петербургского клуба.

«Безусловно, были футболисты сильнее, но нужно сказать, что Клаудиньо — это футболист высокого уровня по российским меркам. Как бы там ни было, но он приносил пользу команде, было много ярких игр и моментов с его стороны. Уход одного футболиста для такой команды, как «Зенит», в данной ситуации не должен создавать каких-то проблем. Поскольку участвует клуб сейчас только во внутренних соревнованиях. Безусловно, когда-то будут моменты, когда «Зенит» не будет на первом месте, но это не будет никак связано с уходом Клаудиньо», — приводит слова Лепехина Betonmobile.ru.

Ранее издание Goal сообщило, что на этой неделе «Палмейрас» проведет переговоры с агентами Клаудиньо и «Зенитом». Текущий контракт бразильца с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Однако футбольный агент Фернандо Гарсия, который представляет интересы Клаудиньо, в комментарии для «СЭ» опроверг информацию о возможном уходе футболиста в «Палмейрас».

Источник: https://betonmobile.ru/lepehin-zayavil-chto-uhod-klaudino-ne-sozdast-nikakih-problem-zenitu
Клаудиньо
Константин Лепехин
ФК Зенит
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