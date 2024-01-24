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Сегодня, 02:13

Лепсая: «Считаю, Кастаньо усилит «Краснодар»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс генеральный директор «Балтики» и бывший руководитель международного отдела «Сатурна» Тимур Лепсая прокомментировал переход колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо в «Краснодар».

«Раз Кастаньо вытеснил Барриоса из состава сборной Колумбии, значит он качественный футболист. Считаю, Кастаньо усилит «Краснодар». Если клуб хотел подписать игрока оборонительного плана в центр поля, то им это удалось сделать. У Кастаньо хороший отбор, он достаточно быстрый, цепкий. Почти вытеснил Барриоса в сборной Колумбии. Если «Краснодар» хотел футболиста, который бы двигал атаки, тогда к Кевину есть вопросы. В целом он качественный разрушитель», — цитирует «РБ Спорт» Лепсая.

21 января «Краснодар» объявил о подписании контракта с Кастаньо. Соглашение рассчитано на 4,5 года.

Ранее Кастаньо выступал за мексиканский «Крус Асуль». На счету 23-летнего футболиста 33 матча за клуб, 2 гола и 3 голевые передачи в 2023 году.

Кевин Кастаньо. «Краснодар» объявил о подписании контракта с Кастаньо до 2028 года
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/timur-lepsaya-kastan-o-usilit-krasnodar-on-kachestvenny-j-razrushitel/
Футбол
ФК Краснодар
Кевин Кастаньо
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