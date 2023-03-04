Лещук: «Филипп всегда советовался с мамой. А Бюттнер загулял в Москве, как многие легионеры»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал интересные подробности о некоторых легионерах бело-голубых, с которыми ему доводилось сталкиваться.

— Вы не боитесь публично давать прогнозы, и не все они сбываются. Когда вы сказали про немца Максимилиана Филиппа, что «пришел игрок экстра-класса, какого не было со времен Кураньи и Вальбуэна», а потом у него ничего в «Динамо» не получилось — вас в команде не подкалывали?

— О своих игроках нельзя говорить плохо! И футболист он был высокого класса, но ментально оказался не готов. В России совсем потерялся — не смог здесь освоиться. Он всегда, помню, с мамой советовался. А если в быту не смог, то и в футболе будет тяжело.

— Много вы видели легионеров, которые приезжали в Россию просто дурака валять, легкие деньги зарабатывать и по ночным клубам тусить?

— Мне кажется, такие есть. Вернее, вначале-то они приезжают, думая, что будут тут работать — а когда понимают, что в Москве можно делать всё, что хочешь, расслабляются. Сносит голову, потому что в Европе так не погуляешь. Лично меня больше всех разочаровал Александр Бюттнер. Потому что он перешел к нам из «МЮ», а у меня дядя болеет за эту команду и меня «подсадил» за ней следить. И когда пришел игрок оттуда, думаю — ничего себе!

Поначалу он сильно выделялся, все в восторге были. На его коронный финт все велись. А потом освоился здесь, и футбол ушел на второй план. У нас еще и менталитет такой — когда пришел иностранец и начинает ерундой заниматься, то ему ничего не говорят, а «пихают» только своим молодым. И легионеры тем более понимают, что им всё дозволено. Но это мое личное мнение.