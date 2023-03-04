Лещук: «Хочу по окончании карьеры открыть отель, который будет оформлен в стиле старой русской деревни»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал, кем видит себя после окончания карьеры футболиста.

— Кем видите себя в будущем?

— Пока мне очень хочется по окончании карьеры открыть свой отель, который будет оформлен в стиле старой русской деревни. Выходишь на улицу, а там кузнец что-то кует. Приехал на парковку, машину оставил, а оттуда тебя забирают на лошадях, в телеге с сеном. Мне очень нравятся парки аттракционов, в том числе Universal. Когда туда попадаешь — будто в фильме оказываешься. И хочется, чтобы что-то похожее было у нас в России.

Парк аттракционов не очень подойдет под наш климат, и финансово это сильно затратно, — а с отелем чуть попроще. В идеале хочется сделать его в Подмосковье, но задача тяжелая, поскольку найти тихое хорошее место там сложно. Дизайном займутся профессионалы, но вовлеченность с моей стороны будет большая. Для этого нужно полное погружение в процесс. Хожу даже на фильмы, которые затрагивают старые времена.