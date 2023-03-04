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Сегодня, 14:20

Лещук: «Хочу по окончании карьеры открыть отель, который будет оформлен в стиле старой русской деревни»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Игорь Лещук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» рассказал, кем видит себя после окончания карьеры футболиста.

— Кем видите себя в будущем?

— Пока мне очень хочется по окончании карьеры открыть свой отель, который будет оформлен в стиле старой русской деревни. Выходишь на улицу, а там кузнец что-то кует. Приехал на парковку, машину оставил, а оттуда тебя забирают на лошадях, в телеге с сеном. Мне очень нравятся парки аттракционов, в том числе Universal. Когда туда попадаешь — будто в фильме оказываешься. И хочется, чтобы что-то похожее было у нас в России.

Парк аттракционов не очень подойдет под наш климат, и финансово это сильно затратно, — а с отелем чуть попроще. В идеале хочется сделать его в Подмосковье, но задача тяжелая, поскольку найти тихое хорошее место там сложно. Дизайном займутся профессионалы, но вовлеченность с моей стороны будет большая. Для этого нужно полное погружение в процесс. Хожу даже на фильмы, которые затрагивают старые времена.

Игорь Лещук. «Приходим с разминки перед «Амкалом» — а Овечкин уже «мертвый». Доктор дал ему нашатырь. А потом он взял и забил!» Интервью вратаря «Динамо» Игоря Лещука
Игорь Лещук
ФК Динамо (Москва)
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