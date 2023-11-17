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Сегодня, 16:32

Личка доволен работой Карраскаля на тренировках

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка оценил игру Хорхе Карраскаля.

«Хорхе долгое время не играл в футбол. Когда он присоединился к «Динамо», у него не было игрового тонуса. Поэтому требовать от Карраскаля высокую результативность в первой половине сезона было бы неправильно. В последнем матче против «Оренбурга» он очень хорошо вышел на замену, добавил энергии. Я доволен его работой на тренировках, никаких претензий к Карраскалю у меня нет. Он выкладывается на 100%, выполняет все тренерские установки. Когда Хорхе пройдет с нами полноценный сбор, то заметно прибавит», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 25-летний колумбиец провел за «Динамо» 11 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martsel-lichka-dovolen-rabotoj-karraskalya-na-trenirovkah-nikakih-pretenzij-k-nemu-net/
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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