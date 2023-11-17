Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:04

Личка отказался обсуждать решение Карпина не вызывать Тюкавина в сборную России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, какие эмоции испытал, когда узнал, что нападающий команды Константин Тюкавин не вызван в сборную России на товарищеский матч с командой Кубы.

«Сложно сказать. Это решение главного тренера национальной команды, и его надо уважать. Тюка остался с нами, и я, как наставник «Динамо», этому рад. Мы сможем плодотворно поработать в этот отрезок времени. Понимаю, любому футболисту хочется представлять страну, играя за сборную, но никогда не буду обсуждать решение другого специалиста», — приводит слова Лички RT.

В нынешнем сезоне 21-летний нападающий провел 19 матчей за бело-голубых, забил 7 мячей и отдал 4 голевые передачи.

20 ноября сборная России в Волгограде сыграет против Кубы. Началоматча — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1232361-lichka-karpin-tyukavin-rossiya
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
Марцел Личка
0
Читайте также
«Реал» сообщил о разрыве боковых связок колена у Камавинга
Нападающий «Питтсбурга» Малкин должен полмиллиона рублей российской налоговой
Файзуллин назвал причиной обрушения дома в Астрахани недосмотр надзорных органов
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
СМИ рассказали об отъезде украинских беженцев из Польши
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Молодежка «Зенита» разгромила команду из Китая на глазах у 30 тысяч зрителей