Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал продление своего контракта с командой.

«Надо сказать вам спасибо. Всегда говорю, что я, как тренер без команды не смог бы добиться тех результатов, которые есть. Их мы добиваемся вместе, а не я, как главный тренер. Для меня большой плюс остаться и работать дальше с вами. Заслуга этого контракта не только моя, но наша, всех вместе», — цитирует Личку пресс-служба команды.

После 19-ти туров «Оренбург» занимает в РПЛ 8-е место. Новый контракт Лички с командой рассчитан до лета 2024 года.