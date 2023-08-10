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Сегодня, 12:10

Личка сравнил матчи «Динамо» с хоккейными

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» высказался о физической готовности команды.

— Надо работать, стараться еще. Понятно, мы не можем думать, что в каждой игре будем забивать четыре, пять, шесть голов. Надо чуть-чуть поработать и над защитой. Три гола от «Краснодара», два с «Зенитом», три от «Крыльев Советов». Но к счастью, мы умеем и забивать.

— Как хоккей!

— Да, как хоккей.

— Ваша команда прогрессирует, с «Крыльями» хватило на первый тайм и потом пропустили, с «Зенитом» побольше и сейчас уже почти на 100 процентов.

— Почти. Но еще надо добавлять 100 процентов. Сегодня 70-75 минут были окей, но еще не 90-95.

После победы над «Краснодаром» бело-голубые с 4 очками занимают второе место в группе D Кубка России, на 2 очка отставая от «Спартака».

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
0
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