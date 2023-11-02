Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:31

Литвинов поделился воспоминаниями о матче с «Челси» на групповой стадии Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов, ныне выступающий за «Сочи», поделился воспоминаниями о матче с «Челси» (0:4) на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Пересекался ли с великими футболистами, попав в заявку на Лигу чемпионов? Да, с «Челси». Очень значимый момент, до сих пор фото в телефоне храню: заявка на ЛЧ, в запасе Литвинов. Значит, я там был! Сфотографировался ли с кем-нибудь? Испугался. Кто-то майками поменялся, да и я хотел, но страшновато. И видеть-то вживую футболистов, которые до того для тебя существовали только по телевизору, — уже огромные эмоции. Особенно испугался одного центрального защитника. Зуму? Да! Как я, только в три раза крупнее, такой здоровый шкаф. Ну куда мне», — приводит слова Литвинова Sport24.

Литвинов попал в заявку на домашнюю игру с «Челси» 28 октября 2020 года, однако не вышел на поле. Матч завершился со счетом 0:4.

Источник: https://sport24.ru/football/news-592308-litvinov-o-matche-s-chelsi-strashnovato-bylo-menyatsya-maykami-osobenno-ispugalsya-zuma-v-3-raza-krupneye-menya
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Краснодар
ФК Сочи
ФК Челси
Вячеслав Литвинов
0
Читайте также
Тутберидзе: «У Валиевой больше веры ни к кому нет, она изменилась»
Тутберидзе — о деле Валиевой: «Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи»
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Боярский: «Поведение Дзюбы не оскорбляет — он многое сделал для «Зенита»

Боярский признался, что разговоры о противостоянии со «Спартаком» поднадоели: «Хочется чего-то нового»