Литвинов поделился воспоминаниями о матче с «Челси» на групповой стадии Лиги чемпионов

Бывший защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов, ныне выступающий за «Сочи», поделился воспоминаниями о матче с «Челси» (0:4) на групповой стадии Лиги чемпионов.

«Пересекался ли с великими футболистами, попав в заявку на Лигу чемпионов? Да, с «Челси». Очень значимый момент, до сих пор фото в телефоне храню: заявка на ЛЧ, в запасе Литвинов. Значит, я там был! Сфотографировался ли с кем-нибудь? Испугался. Кто-то майками поменялся, да и я хотел, но страшновато. И видеть-то вживую футболистов, которые до того для тебя существовали только по телевизору, — уже огромные эмоции. Особенно испугался одного центрального защитника. Зуму? Да! Как я, только в три раза крупнее, такой здоровый шкаф. Ну куда мне», — приводит слова Литвинова Sport24.

Литвинов попал в заявку на домашнюю игру с «Челси» 28 октября 2020 года, однако не вышел на поле. Матч завершился со счетом 0:4.