Боярский признался, что разговоры о противостоянии со «Спартаком» поднадоели: «Хочется чего-то нового»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» ответил на вопрос о сравнении сине-бело-голубых со «Спартаком».

— В последнее время все меньше разговоров о противостоянии «Зенита» и «Спартака».

— Думаю, что это уже поднадоело. Соперничество-то осталось и будет продолжаться, но хочется чего-то более свежего и нового. Сейчас «Краснодар» проявляет себя гораздо интереснее, чем «Спартак», и по делу является более серьезным конкурентом.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. «Спартак» идет на шестой строчке и отстает на 6 очков.