Боярский: «Поведение Дзюбы не оскорбляет — он многое сделал для «Зенита»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» рассказал, поменялось ли его отношение к форварду Артему Дзюбе из-за высказываний нападающего после ухода из клуба.

— После победы «Локомотива» над «Зенитом» Артем Дзюба резко отозвался о Семаке, спросив: «А кто это?» Ваша реакция?

— Думаю, это неправильный ответ. Но он не испортит отношение болельщиков к Артему. А с Семаком они найдут общий язык. Дзюба многое сделал для команды, он отличный футболист. Мы не знакомы близко, но я всегда испытывал к нему уважение.

— Весной Дзюба отказался пожать Семаку руку...

— Это точно не мое дело. Поэтому меня это не оскорбляет. Считаю, что общаться надо более милосердно. Но это их спортивная жизнь, а не моя. Обсуждать то, что происходит в кулуарах, неприлично.

— Но вам не кажется, что Дзюба до сих пор обижен на «Зенит»? После ухода он заявил, что это уже команда из Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро.

— Я понимаю, что он намекал на количество бразильцев. Меня это не обижает. Что касается обиды на «Зенит», то это ваше ощущение, которое, наверное, достаточно аргументированно. Однако я этого не ощущаю, потому что не вникаю в проблемы личного характера.

С 2015 по 2022 год Дзюба играл за «Зенит», с которым четырежды становился чемпионом России под руководством Семака. 35-летний нападающий выступает за «Локомотив» с февраля этого года.