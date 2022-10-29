«Локомотив» — ЦСКА: Марадишвили и Тикнизян выйдут в старте, Дивеев попал в запас

«Локомотив» и ЦСКА объявили составы команд на матч 15-го тура РПЛ.

В стартовый состав железнодорожников попали защитник Наир Тикнизян и полузащитник Константин Марадишвили, которые являются воспитанниками ЦСКА. Оба футболиста перешли в «Локомотив» летом 2021 года.

У армейцев с первых минут выйдет 18-летний защитник Матвей Лукин. Еще один защитник красно-синих Игорь Дивеев попал в список запасных. Несмотря на то, что футболист еще не восстановился от перелома большеберцовой кости, он решил поддержать команду в дерби.

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Баринов, Едвай, Тикнизян, Магкеев, Карпукас, Марадишвили, Миранчук, Камано, Изидор.

Запасные: Худяков, Савин, Живоглядов, Митай, Мампаси, Кузьмичев, Педриньо, Куликов, Керк, Раконьяц.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Мухин, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ушаков, Гайч, Щенников, Яковлев, Каптилович, Дивеев, Ермаков, Заболотный.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября и начнется в 19.00 (мск).