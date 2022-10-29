Сегодня, 17:50
«Локомотив» и ЦСКА объявили составы команд на матч 15-го тура РПЛ.
В стартовый состав железнодорожников попали защитник Наир Тикнизян и полузащитник Константин Марадишвили, которые являются воспитанниками ЦСКА. Оба футболиста перешли в «Локомотив» летом 2021 года.
У армейцев с первых минут выйдет 18-летний защитник Матвей Лукин. Еще один защитник красно-синих Игорь Дивеев попал в список запасных. Несмотря на то, что футболист еще не восстановился от перелома большеберцовой кости, он решил поддержать команду в дерби.
«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Баринов, Едвай, Тикнизян, Магкеев, Карпукас, Марадишвили, Миранчук, Камано, Изидор.
Запасные: Худяков, Савин, Живоглядов, Митай, Мампаси, Кузьмичев, Педриньо, Куликов, Керк, Раконьяц.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Роша, Зайнутдинов, Обляков, Мухин, Мендес, Медина, Карраскаль, Чалов.
Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ушаков, Гайч, Щенников, Яковлев, Каптилович, Дивеев, Ермаков, Заболотный.
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится сегодня, 29 октября и начнется в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования