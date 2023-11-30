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Сегодня, 15:08

«Локомотив» не будет обжаловать решение КДК РФС о дисквалификации Баринова и Галактионова

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не намерен подавать апелляцию на решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера Михаила Галактионова и капитана Дмитрия Баринова.

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение о дисквалификации главного тренера на два матча, а полузащитника железнодорожников — на одну игру плюс еще один матч условно.

После матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3) капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра «позором футболом», а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Главным арбитром матча 16-го тура РПЛ «Крылья Совевтов» — «Локомотив» был Василий Казарцев, его ассистентами являлись Рашид Абусуев и Александр Богданов.

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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