«Локомотив» не будет обжаловать решение КДК РФС о дисквалификации Баринова и Галактионова

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» не намерен подавать апелляцию на решение КДК РФС о дисквалификации главного тренера Михаила Галактионова и капитана Дмитрия Баринова.

Контрольно-дисциплинарный комитет принял решение о дисквалификации главного тренера на два матча, а полузащитника железнодорожников — на одну игру плюс еще один матч условно.

После матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3) капитан железнодорожников Дмитрий Баринов назвал ассистента арбитра «позором футболом», а главный тренер Михаил Галактионов в нецензурной форме оценил работу судейской бригады.

Главным арбитром матча 16-го тура РПЛ «Крылья Совевтов» — «Локомотив» был Василий Казарцев, его ассистентами являлись Рашид Абусуев и Александр Богданов.