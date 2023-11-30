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Сегодня, 15:11

В КДК РФС объяснили дисквалификацию Галактионова на два матча РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал двухматчевую дисквалификацию главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

25 ноября 39-летний специалист нецензурно высказался о судействе после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ. Самарцы отыгрались с пенальти в компенсированное время ко второму тайму.

«Делегат матча подтвердил все записи. Галактионов оскорбительно высказался в адрес судейской бригады. Поговорили с Михаилом Михайловичем. Причина — эмоциональная оценка действий судейской бригады в концовке матча. В данном случае мы приняли во внимание, что ранее к Галактионову не применялись спортивные санкции со стороны КДК РФС, но применили реальную санкцию, потому что нарушение носило публичный характер, флеш-интервью, плюс все было связано с грубой ненормативной лексикой, которая прозвучала практически на всю страну. Согласно части 1 ст. 95 дисциплинарного регламента принято решение дисквалифицировать Галактионова на 2 матча РПЛ», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Галактионов пропустит все оставшиеся матчи железнодорожников до конца года. Он не будет присутствовать на скамейке в матчах с «Зенитом» (3 декабря) и «Уралом» (12 декабря).

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
Михаил Галактионов
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