КДК РФС дисквалифицировал Баринова на два матча за оскорбление судьи

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отстранен на один матч и еще один условно за высказывание в адрес судьи после матча 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Мы приняли решение дисквалифицировать Баринова на два матча РПЛ один матч реально, одни условно. Испытательный срок — 1 год со дня принятия решения», — сообщил Григорьянц.

После завершения встречи с самарской командой Баринов подошел к ассистенту главного арбитра Рашиду Абусуеву и назвал его «позором для всего футбола».

Таким образом, Баринов пропустит матч «Локомотива» с «Зенитом» в 17-м туре РПЛ, который пройдет в Москве 3 декабря.

Также КДК дисквалифицировал главного тренера железнодородников Михаила Галактионова на два матча, который нецензурно охарактеризовал работу судей в матче с «Крыльями Советов».