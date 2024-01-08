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РПЛ

Сегодня, 12:17

«Локомотив» поздравил Евсеева с 48-летием

Виктория Кравченко
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«Локомотив» поздравил с днем рождения экс-игрока московского клуба Вадима Евсеева. Сегодня, 8 января, специалисту исполнилось 48 лет.

«Сегодня исполняется 48 лет легендарному защитнику «Локо» Вадиму Евсееву. Поздравляем Вадима Валентиновича, желаем крепкого здоровья и успехов в тренерской карьере!» — говорится в телеграм-канале «железнодорожников».

На данный момент Евсеев занимает пост главного тренера «Кубани». Под его руководством команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.

Вадим Евсеев
ФК Локомотив (Москва)
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