«Локомотив» поздравил Евсеева с 48-летием

«Локомотив» поздравил с днем рождения экс-игрока московского клуба Вадима Евсеева. Сегодня, 8 января, специалисту исполнилось 48 лет.

«Сегодня исполняется 48 лет легендарному защитнику «Локо» Вадиму Евсееву. Поздравляем Вадима Валентиновича, желаем крепкого здоровья и успехов в тренерской карьере!» — говорится в телеграм-канале «железнодорожников».

На данный момент Евсеев занимает пост главного тренера «Кубани». Под его руководством команда располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги.