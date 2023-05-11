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Сегодня, 09:48

«Локомотив» поздравил Семина с днем рождения

Виктория Кравченко
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«Локомотив» в своем Telegram-канале поздравил своего бывшего главного тренера Юрия Семина с днем рождения. Сегодня, 11 мая, ему исполнилось 76 лет.

«Юрий Палыч, мы поздравляем вас с днtм рождения! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов!» — говорится в сообщении.

Во главе «Локомотива» специалист провел 831 матч, в которых одержал 420 побед, 199 раз сыграл вничью и потерпел 212 поражений. Вместе с командой он выиграл 12 трофеев, включая три титула чемпиона России (2002, 2004 и 2018).

Последней командой специалиста был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года. С того момента Сёмин остается без клуба.

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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