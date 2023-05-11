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Сегодня, 10:25

Озбилиз: «Заметил, что «Спартаку» каждая игра дается тяжело, но уверенность и характер остались»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Арас Озбилиз высказался об игре красно-белых в весенней части сезона.

«Мне сложно объяснить, с чем связан спад «Спартака» весной. На эти вопросы могут ответить только люди из клуба. Заметил, что каждая игра дается тяжело, но уверенность и характер остались. Только с внутренней уверенностью и работой можно проложить дорогу вверх. Да, бывает, что команда премьер-лиги может в Кубке проиграть клубу из низшего дивизиона. «Спартак» такой не один, вон «Ливерпуль» тоже проигрывает командам из вторых дивизионов. Конечно, для всех это сюрприз, но таков футбол», — приводит Sport24 слова Озбилиза.

По итогам 26 туров «Спартак» занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков. 13 мая московская команда сыграет с «Химками». Начало матча — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-11-ozbiliz-spartaku-tyazhelo-dayetsya-igra-vesnoy-no-uverennost-i-kharakter-ostalis
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