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Сегодня, 09:40

Абаев считает, что «Локомотив» в следующем сезоне РПЛ будет претендовать на медали

Алина Савинова
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Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев поделился мнением о работе Михаила Галактионова на посту главного тренера московского клуба.

«Результаты «Локомотива» говорят сами за себя, «Локомотив» преобразился. Стоит выделить, что хорошо вписались новички железнодорожников, в том числе и Дзюба. Думаю, что команда летом усилится и в следующем году будет претендовать на самые высокие места. Они уже сделали большой шаг вперед», — цитирует Абаева Betonmobile.ru.

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. На данный момент московская команда под его руководством занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.

В 27-м туре железнодорожники сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 14 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/ilya-abaev-lokomotiv-pri-galaktionove-sdelal-shag-vpered-komanda-v-sleduyushhem-sezone-budet-pretendovat-na-medali
Илья Абаев
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