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Сегодня, 10:17

«Локомотив» поздравил Юрия Семина с 77-летием

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Юрий Семин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» поздравил бывшего главного тренера команды Юрия Семина с 77-летием.

«Сегодня день рождения празднует самый легендарный тренер «Локо». Дорогой Юрий Палыч, от души поздравляем вас! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!» — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях железнодорожников.

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 годы. Под его руководством железнодорожники шесть раз выигрывали Кубок России и по три раза — чемпионат и Суперкубок страны.

Последним местом работы Семина был «Ростов», специалист работал в клубе с августа по сентябрь 2021 года.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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