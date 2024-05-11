«Локомотив» поздравил Юрия Семина с 77-летием

«Локомотив» поздравил бывшего главного тренера команды Юрия Семина с 77-летием.

«Сегодня день рождения празднует самый легендарный тренер «Локо». Дорогой Юрий Палыч, от души поздравляем вас! Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!» — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях железнодорожников.

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990, с 1992 по 2005, с 2009 по 2010 и с 2016 по 2020 годы. Под его руководством железнодорожники шесть раз выигрывали Кубок России и по три раза — чемпионат и Суперкубок страны.

Последним местом работы Семина был «Ростов», специалист работал в клубе с августа по сентябрь 2021 года.