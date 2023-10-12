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Сегодня, 16:00

«Локомотив»: расписание матчей команды в октябре

Опубликовано расписание «Локомотива» в октябре.
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Михаил Галактионов, главный тренер ФК «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Локомотив» сыграет два матча в чемпионате России после паузы на игры сборных в октябре: на «РЖД Арене» железнодорожники примут московское «Динамо» и на выезде встретятся с «Ростовом».

«СЭ» публикует расписание игр в октябре. Время начала всех матчей — московское.

«Локомотив»: расписание матчей команды в октябре

21 октября. 16.30. «Локомотив» — «Динамо» (премьер-лига)

28 октября. 16.30. «Ростов» — «Локомотив» (премьер-лига)

Команда Михаила Галактионова располагается на 4-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. В активе железнодорожников 19 очков. Сезон 2022 /2023 московский клуб завершил на 8-м месте с 45 баллами.

«Локомотив»: состав, календарь игр, статистика, трансферы и соперники в актуальном виде доступны на странице команды на нашем сайте

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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