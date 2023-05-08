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Сегодня, 17:55

«Локомотив» — «Сочи»: хозяева ведут по итогам первого тайма

Виталий Косик
Корреспондент
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«Локомотив» обыгрывает «Сочи» после первого тайма 26-го тура чемпионата России — 2:0.

На 34-й минуте встречи защитник хозяев Станислав Магкеев получил повреждение и покинул поле, его заменил Иван Кузьмичев. Через две минуты поле покинул форвард «Сочи» Лука Джорджевич, который тоже не смог продолжать встречу — его заменил Георгий Мелкадзе.

Автором первого забитого гола стал хавбек железнодорожников Наир Тикнизян, который открыл счет на 41-й минуте матча.

На 45+3-й минуте полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас удвоил преимущество своей команды.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
08 мая, 17:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
3:0
Сочи
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
2
0
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