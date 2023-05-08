«Локомотив» — «Сочи»: хозяева ведут по итогам первого тайма

«Локомотив» обыгрывает «Сочи» после первого тайма 26-го тура чемпионата России — 2:0.

На 34-й минуте встречи защитник хозяев Станислав Магкеев получил повреждение и покинул поле, его заменил Иван Кузьмичев. Через две минуты поле покинул форвард «Сочи» Лука Джорджевич, который тоже не смог продолжать встречу — его заменил Георгий Мелкадзе.

Автором первого забитого гола стал хавбек железнодорожников Наир Тикнизян, который открыл счет на 41-й минуте матча.

На 45+3-й минуте полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас удвоил преимущество своей команды.