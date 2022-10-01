1 октября, 19:41
На 13-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал» ошибся арбитр Сергей Иванов, показавший красную карточку Максиму Ненахову и удаливший его с поля.
Первоначально, на 10-й минуте, судья принял верное решение, вынеся железнодорожнику предупреждение. Тот сыграл безрассудно и попал Юрию Газинскому шипами в область голеностопа.
После этого видеоассистенты Анатолий Жабченко и Адлан Хатуев провели проверку и предложили Иванову посмотреть видеозапись. После их вмешательства рефери поменял вид санкции и достал красную карточку.
Трудно понять, почему так произошло. Ведь нога Газинского была на весу, никакого продавливания и, тем более, травмы не случилось, удар пришелся в область голеностопа. Агрессии у Ненахова не было — он пытался сыграть в мяч, но сыграл безрассудно.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования