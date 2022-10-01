«Локомотив» — «Урал»: Иванову помешал ВАР. За что удален Ненахов?

На 13-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал» ошибся арбитр Сергей Иванов, показавший красную карточку Максиму Ненахову и удаливший его с поля.

Первоначально, на 10-й минуте, судья принял верное решение, вынеся железнодорожнику предупреждение. Тот сыграл безрассудно и попал Юрию Газинскому шипами в область голеностопа.

1 октября. «Локомотив» — «Урал»: удаление Ненахова.

После этого видеоассистенты Анатолий Жабченко и Адлан Хатуев провели проверку и предложили Иванову посмотреть видеозапись. После их вмешательства рефери поменял вид санкции и достал красную карточку.

Трудно понять, почему так произошло. Ведь нога Газинского была на весу, никакого продавливания и, тем более, травмы не случилось, удар пришелся в область голеностопа. Агрессии у Ненахова не было — он пытался сыграть в мяч, но сыграл безрассудно.