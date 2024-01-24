«Локомотив» в товарищеском матче проиграл «Акрону»

«Локомотив» в товарищеском матче уступил команде Мелбет-Первой лиги «Акрону» — 0:2.

Иван Чудин и Владислав Галкин забили два безответных гола в ворота железнодорожников.

Следующая игра «Локомотива» на сборе в ОАЭ состоится с 31 января. Соперник — «Урал».

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив» — «Акрон» — 0:2 (0:2)

Голы: Чудин, 19 (0:1). Галкин, 22 (0:2).

«Локомотив»: Лантратов (Митров, 46), Самошников, Морозов (Сильянов, 46), Кузьмичев (Лукиных, 46), Митай (Жемалетдинов, 46), Баринов (Погостнов, 46), Глушенков (Раков, 46), Пиняев (Топинка, 46. Радиковский, 75), Карпукас (Батраков, 46), Миранчук (Сарвели, 46), Дзюба (Сулейманов, 46).

«Акрон»: Волков, Ходжаниязов, Данилкин, Анджелкович, Килин, Чудин, Глушков, Галкин, Галоян, Погосов, Эльдарушев.

24 января. Абу-Даби. Стадион «Zayed Cricket Stadium».