Уилкшир: «В данный момент Дзюба — лучший нападающий России»

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал выступления нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в текущем сезоне.

«Все знают, что Дзюба силен и физически, и ментально. Удивлен ли я таким его стартом в «Локомотиве»? Да, есть немного. Но очевидно, что у него запредельная мотивация и он находится в оптимальном для себя месте сейчас. В данный момент Артем — лучший нападающий России. Когда ты находишь правильный клуб, подходящее окружение, ты процветаешь. И именно это происходит с ним сейчас. Дзюба сильнее Смолова? Нападающего судят по голам, ведь так? Так что все очевидно», — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

После возвращения в РПЛ из Турции 34-летний Дзюба забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 6 матчах за «Локомотив».