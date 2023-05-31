Адиев: «Зуев скоро получит казахстанский паспорт, мы будем рассматривать его в сборную»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о процессе получения казахстанского гражданства полузащитником «Крыльев Советов» Александром Зуевым.

«Когда Зуев получит паспорт, мы его будем рассматривать в сборную Казахстана. Я знаю, что он должен в скором времени получить паспорт. Переговоры на продвинутой стадии? Я ничего не могу сказать. У меня такой посыл, что разговариваю только с казахстанскими футболистами, которые интересны сборной. Он должен получить паспорт, а после еще и подтверждение от УЕФА, и тогда мы сможем его рассматривать. Тогда он может сыграть за сборную и сможем разговаривать», — сказал Адиев Metaratings.ru.

В текущем сезоне Зуев провел 23 матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.