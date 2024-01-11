Максим Боков: «У воспитанников школ и академий в Питере нет шансов попасть в «Зенит»

Бывший игрок «Зенита», ЦСКА Максим Боков прокомментировал тот факт, что в составе петербургского клуба много бразильцев.

«Конечно, для болельщиков Петербурга это, может, и хорошо, когда есть результат, победы, — цитирует Бокова «РБ Спорт». — Но мне жалко пацанов, которых воспитывает «Зенит». Есть главная команды, куда они хотят попасть, но, положа руку на сердце, попасть в «Зенит», укомплектованный таким образом, невозможно. Сейчас от молодых, занимающихся футболом в Петербурге, ничего не зависит. Тут уже больше агентские дела, аренды, продажи, трансферы. У воспитанников школ и академий в Питере нет шансов попасть в «Зенит».

Боков — воспитанник СДЮШОР «Зенит». Он провел за сине-бело-голубых 197 матчей, выступая за команду с 1990 по 1996 года, а затем продолжил карьеру в ЦСКА.