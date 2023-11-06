Деменко: «На «Краснодар» сейчас действует давление, южане потеряли отрыв в 8 очков»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о борьбе «Краснодара» и «Зенита» за первое место в РПЛ.

«Нужно сказать о том, что на «Краснодар» сейчас есть давление. Команда понимает, что потеряла отрыв в восемь очков, сократив его до двух, и в случае ничьей или поражения могла бы сравняться с «Зенитом», — цитирует Деменко Metaratings.ru.

Сейчас «Краснодар» занимает первое место в чемпионате России, набрав 31 очко в 14 матчах. Вторым идет «Зенит». Сине-бело-голубые набрали 29 очков.

Лидеры таблицы РПЛ сразятся друг с другом 11 ноября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток матча прозвучит в 19.30 по московскому времени.