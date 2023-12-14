Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:33

Деменко: «Я бы не списывал «Спартак» и ЦСКА из борьбы за чемпионство»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-игрок «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко рассказал, какие команды, по его мнению, могут составить конкуренцию в чемпионской гонке в РПЛ.

«Игра с ЦСКА показала, что «Краснодар» готов бороться за чемпионство. Ничейный результат был бы справедливым, но главное, что «Краснодар» выиграл. Отрыв от «Зенита» два очка, понятно, что конкуренция, и руководство будет искать усиление. Если Вендел уйдет, конечно, это может стать проблемой. Но команда будет искать варианты чтобы максимально себя обезопасить. Кроме «Динамо», из конкурентов за чемпионство я бы не списывал «Спартак» и ЦСКА. Даже «Крылья Советов» будут биться за третье место и отбирать очки у фаворитов», — приводит слова Деменко Metaratings.ru.

«Краснодар» на зимнюю паузу в чемпионате ушел лидером с 38 очками после 18 туров. «Зенит» уступает им два балла и располагается на втором месте. Замыкает тройку лучших «Динамо» (32).

Источник: Metaratings.ru
Максим Деменко
РПЛ
0
Читайте также
«Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии
Большунов одержал седьмую победу подряд, Степанова потерпела первое поражение
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Обвинившая Депардье в сексуальном насилии французская актриса покончила с собой
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Федотов включил трех футболистов ЦСКА в пятерку лучших игроков года

Юран включил двух футболистов «Пари НН» в пятерку лучших игроков года