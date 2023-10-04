Ненахов — о ситуации с Бека-Бека: «Следили всей командой, очень волновались»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал «СЭ», как команда отреагировала на ситуацию с полузащитником «Ниццы» Алексисом Бека-Бека.

«Мы следили всей командой, очень волновались. Парень был добрым, хорошим. Было бы грустно, если что-топ произошло. Но слава богу, этого не случилось. Мы хорошо расставались с Бека-Бека, он был хорошим футболистом, нашим другом. Совсем не ожидали такого», — сказал Ненахов «СЭ».

29 сентября стало известно, что Бека-Бека намеревался спрыгнуть с моста неподалеку от Ниццы. Отмечалось, что причиной его срыва могли стать проблемы в отношениях с девушкой. На месте работали пожарные, полиция и психологи. Футболиста удалось спасти.

22-летний француз выступал за «Локомотив» в сезоне-2021/22.