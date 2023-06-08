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Малком — о словах Дзюбы про «Зенит» из Сан-Паулу: «Артем так сказал, потому что уже сам не играет за «Зенит»

Гоша Чернов
Корреспондент
Артем Дзюба и Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Зенита» Малком в интервью «СЭ» поделился мнением о словах форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который заявил, что клуб из Санкт-Петербурга начал превращаться в «Зенит» Сан-Паулу.

— Как ты отреагировал, когда услышал, что Дзюба назвал «Зенит» командой из Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро? Ты понимаешь, почему он так сказал?

— Прежде всего хочу сказать, что Дзюба — замечательный футболист. Но «Зенит» становился чемпионом и с ним, и без него. Мне кажется, Артем так сказал, потому что уже сам не играет за «Зенит».

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Футболист выступал за команду из Санкт-Петербурга с июля 2015 года и четыре раза выигрывал с ней чемпионат России.

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Артем Дзюба
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
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