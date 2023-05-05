Малком сыграет со «Спартаком», несмотря на пропуск тренировки «Зенита»

Как стало известно «СЭ», 26-летний форвард «Зенита» Малком, который в пятницу пропустил занятие сине-бело-голубых на клубной базе в Удельном парке, сыграет со «Спартаком» в матче 26-го тура РПЛ, намеченном на 7 мая.

Бразильцу был предоставлен небольшой отдых, противопоказаний для участия нападающего во встрече к красно-белыми нет.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 61 баллом. «Спартак» — третий с 49 очками.

В текущем сезоне Малком провел 31 матч «Зенит», забил 25 голов и сделал 9 результативных передач.