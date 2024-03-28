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28 марта, 13:21

Коваленко: «Крылья Советов» — сильная команда. «Зенит» усердно готовится»

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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Крылья» — сильная команда, которая играет главным образом от обороны: они встречают соперника в середине поля, а потом резко выбегают в контратаки. Думаю, будет интересная игра, потому что мы очень усердно готовимся каждый день», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».

Игра состоится 30 марта в Самаре. Начало — в 14.00 мск.

«Зенит» занимает первое место в таблице, набрав 40 очков в 20 матчах. «Крылья Советов» находятся на восьмой строчке с 29 очками.

В нынешнем сезоне 20-летний Коваленко провел 11 матчей, в которых отдал 1 голевую передачу. Контра хавбека с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
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