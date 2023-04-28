Личка: «Я «за» переход на «весну-осень», Россия — северный край»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поддержал возможный переход проведения сезона РПЛ на систему «весна-осень».

«Россия — северный край, играть при системе «весна-осень» — намного лучше. Как минимум, будут лучше поля. Все говорят о нашем газоне в Оренбурге, но посмотрите на поля в декабре — в Москве -5, в Оренбурге -15, в Екатеринбурге -20, в Краснодаре и Сочи частые дожди. У вас только один суперстадион — у «Зенита», другие не могут себе позволить такую арену. Даже в Ростове на юге проблемы с полями. Но это ваша страна, это вы должны принимать решения, а я должен работать здесь. Если бы меня кто-то спросил, то я бы сказал, что я за переход на систему «весна-осень», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Чемпионат России разыгрывается по системе весна-осень с сезона-2011/2012.