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Сегодня, 18:00

Николич оценил перспективы Баринова в «Бешикташе»: «Это будет качественное усиление!»

Николич высказался о возможном переходе Баринова в «Бешикташ»
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Баринов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника москвичей Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

— «Локомотив» и «Бешикташ» ведут переговоры по возможному трансферу Дмитрия Баринова. Ваша реакция, если переход случится?

— Если Баринов уйдет в «Бешикташ», пожелаю ему удачи. Это один из моих любимых игроков, с которыми я работал в «Локомотиве». Дима — хороший парень и качественный футболист.

— Он усилит «Бешикташ»?

— Знаю, что у Баринова всегда была мечта поиграть в Европе. «Галатасарай», «Фенербахче», «Бешикташ» — это очень хорошие турецкие команды. Поэтому если предложение устраивает и Баринова, и «Локомотив», то опять же могу только пожелать Диме удачи. Уверен на сто процентов, что Баринов подходит большому клубу. И не сомневаюсь, что это будет качественное усиление. Для него это хороший новый вызов.

В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.

Марко Николич и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Баринов всегда мечтал поиграть в Европе — он усилит «Бешикташ». Интервью Марко Николича

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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1.86

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27%

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15%

2.00
Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
Марко Николич
3
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