Масалитин: «В матче «Спартак» — «Динамо» возможно все. Две непредсказуемые команды»

Чемпион и обладатель Кубка СССР Валерий Масалитин дет непредсказуемого матча между «Спартаком» и «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«В этом матче возможно все. Две непредсказуемые команды, особенно «Спартак». Они могут как показать хорошую игру, как с «Динамо» в Кубке, так и проиграть или сыграть вничью с аутсайдерами или с командами из середины таблицы. Если Абаскаль все экспериментирует, никак не может найти основной состав, то Личка определился с составом и стилем. Пока обе команды «колбасит». «Динамо» также может сыграть очень хорошо, а потом провалить какой-то отрезок. Команды подходят к этой игре в равных условиях», — цитируют «Известия» Масалитина.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится в субботу, 23 сентября. Начало встречи — 19.00 по московскому времени.