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Сегодня, 11:06

Масалитин рассказал, почему в 1994 году перешел из ЦСКА в «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, почему в 1994 году перешел из армейского клуба в «Спартака».

«Медина станет только вторым игроком в российской истории, кто перейдет напрямую из ЦСКА в «Спартак», помню ли я, кто был первым? Ха-ха, ну, понятно, давайте, говорите. Я? Да. У меня так сложились обстоятельства. Я в открытую в «Спартак» не уходил, предложения не было. Я уходил из ЦСКА и искал варианты продолжения карьеры за рубежом. Со мной связался Александр Тарханов, который был тренером «Спартака», и предложил попробовать, а если не получится, то обещал отдать за рубеж. Я знал, что у Тарханова хорошие связи в Израиле. Как тогда в 1994-м ощущался переход в «Спартак», если душой я за ЦСКА? Честно говоря, тяжело. Все-таки семь лет играл за ЦСКА, все знал. Но пришло время что-то менять. Пришли другие люди, я был полон сил и оказался не нужен, а сидеть на замене не хотел. В «Спартак» я ушел бесплатно. Какой бы я дал совет Медине? Я ему ничего советовать не буду, у него своя голова. Он погнался за деньгами. Другого разговора быть не может», — приводит слова Масалитина Legalbet.

В составе ЦСКА Масалитин провел 153 матча, забил 78 мячей и отдал одну результативную передачу. За «Спартак» он сыграл 10 матчей и забил пять мячей.

Источник: https://legalbet.ru/news/pervij-igrok-v-rossijskoj-istorii-pereshedshij-iz-tcska/
Валерий Масалитин
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ФК Спартак (Москва)
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